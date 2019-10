Em Manaus, três ônibus são assaltados por homens armados

Linhas foram assaltadas por homens armados | Foto: Reprodução

Manaus - Manaus viveu a sua "noite de crime" na noite da última segunda-feira, 29. Em um curto espaço de tempo, as linhas de ônibus 560, 047 e 030, respectivamente, foram alvos de assaltantes.

Até o momento, a polícia não sabe se os criminosos que realizaram os arrastões têm ligação e todos os suspeitos continuam foragidos e sem identificação. Todos os casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os assaltos

Primeiro, a linha 560 foi alvo do arrastão, no bairro Cidade Nova. Segundo testemunhas, o suspeito armado entrou no ônibus na avenida Max Teixeira, anunciando o assalto logo após.

A linha 047

Logo após a 560, a linha 047 foi atacada por uma dupla de homens, que chegou até mesmo a ameaçar matar os usuários presentes no ônibus, chegando a colocar a arma na cabeça do motorista. O caso ocorreu no bairro Mutirão, Zona Norte da capital.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta quando interceptaram o ônibus, adentrando no mesmo. Toda a ocorrência se deu quando o veículo se aproximava do ponto final, com poucas pessoas ainda dentro do ônibus.

A linha 030

A última das unidades a sofrer o arrastão foi atacada por 4 homens, todos armados, no Bairro Cidade Nova. Durante a ação, eles usaram de muita violência, chegando a dar coronhadas nos passageiros, sendo necessários cuidados médicos.

De acordo com as testemunhas, os suspeitos entraram no ônibus no Terminal 3, anunciando o assalto pouco depois. Todos os casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).