Homem é preso com maconha que abasteceria 'bocas de fumos' em Manaus

Manaus - Paulo Roberto Nascimento Gomes, de 37 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (29), com 120 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida em uma parede falsa no frigorífico de uma embarcação, no Porto da Manaus Moderna, localizado no Centro, Zona Sul de Manaus.

Conforme a polícia, o entorpecente está avaliado em mais de R$ 400 mil. O material saiu do município de Japurá (distante 744 km da capital) e tinha como destino abastecer as "bocas de fumo" de diversas Zonas de Manaus.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), explicou que o suspeito negou ser o dono da droga. No entanto, Mavignier ressalta que o Paulo Roberto era o responsável pelo gerenciamento do frigorífico da embarcação, por esse motivo, recebeu voz de prisão.

"Só ele tinha o cadeado do porão do barco, ele era o gerente e tudo que acontecia naquele espaço do barco era de responsabilidade dele. Tem outro parceiro do suspeito, que está foragido, outras pessoas da embarcação também estão sendo investigadas", explicou o diretor do Denarc.

Paulo Mavignier ressaltou que o barco já estava sendo monitorado após denúncias de que estaria transportando o material ilícito.

"Já havíamos abordado a embarcação em Manacapuru, os cães farejadores sinalizaram algo suspeito no porão, mas o local estava cheio de peixes e esperamos o momento oportuno para revistar. A droga estava estava escondida em uma parede falsa que deu dificuldade para encontrar, o material iria abastecer os pontos de tráfico de drogas aqui da cidade", disse o delegado.

Na delegacia foi verificado que o suspeito já tem passagem por tráfico de drogas, ocorrido em 2017. Ele foi autuado pelo mesmo crime e deve ser levado para audiência de custódia.

Outra apreensão