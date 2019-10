Em Manaus, ex- presidiário é executado no Santa Etelvina

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Divulgação

Manaus - Caio César da Silva Paixão, de 28 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (29) por um homem, ainda não identificado. O crime aconteceu por volta das 19h30, na esquina das ruas João Pessoa e Vista Alegre, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Segundo informações dos populares repassadas ao tenente Danilo da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava parado na esquina quando foi alvejado pelo suspeito que fugiu sem ser identificado.

“Nessa região, todo mundo fica com medo de passar informações do suspeito ou do que viram, apenas alguns populares disseram que a vítima tinha saído há um ano da cadeia por assalto", disse o tenente.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fizeram a perícia no corpo e constataram que Caio foi atingido com cinco tiros, que acertaram a cabeça, costas e perna.

Após a liberação da perícia, o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).