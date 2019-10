Mãe lamenta morte de filho: ‘senti um aperto no coração’

Manaus - A dona de casa, Christiane Idalyna Custódio de Carvalho, de 41 anos, mãe do adolescente Alexsandro Custódio Carvalho, de 16 anos , morto durante um confronto com policiais militares, afirmou que o filho era usuário de drogas e envolvido com o crime desde de muito cedo.

Alexsandro e outros 16 homens foram mortos durante uma troca de tiros com equipes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) , na madrugada desta quarta-feira (30), no Beco JB Silva, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

"Ele saiu de casa e me deu um abraço forte. Senti na hora um aperto no coração. Horas depois, a minha mãe avisou sobre a morte dele. Na semana passada ele escapou, mas agora infelizmente não conseguiu sobreviver. A polícia não devia ter matado e sim ter prendido", disse em lágrimas.

O adolescente foi o primeiro a ser identificado | Foto: Josemar Antunes

A mãe declarou, ainda, que o filho era morador do bairro Raiz, também na Zona Sul da capital. A área é dominada pelo Comando Vermelho (CV) e a FDN briga para retomar as bocas de fumo das regiões .

Aos poucos familiares dos suspeitos mortos chegam ap IML. Eles estão sendo levados pela equipe da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para uma sala reservada.