Áudio revela desespero de moradores durante invasão de traficantes

Manaus - Um áudio divulgado nas redes sociais revela o desespero de moradores no momento que 50 integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) invadiram o Beco JB Silva, localizado na rua Magalhães Barata , no Crespo, Zona Sul de Manaus, com o objetivo de tomar as bocas de fumo da facção rival Comando Vermelho (CV).

“Sargento ajuda nós, pelo amor de Deus. É muito homem e eles estão todos armados”, diz uma mulher aparentemente ligando para a polícia e pedindo socorro.

Quando a polícia chegou ao local foi recebida a tiros pelos criminosos. Os PMs revidaram e durante o confronto 17 suspeitos foram mortos.

"Os criminosos estavam preparados para um confronto com rivais na área, mas a Polícia Militar chegou ao local primeiro para preservar a vida e aplicar a lei. Aqueles que ousarem enfrentar a polícia terão a resposta altura. Lugar de bandido é na cadeia. A determinação do governador é para sufocar o crime", disse o coronel Ayrton Norte.

O restante dos criminosos conseguiu fugir. Ainda não há informações sobre a localização do caminhão que foi usado pelo grupo.