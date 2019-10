Foragido do Rio de Janeiro diz ser inocente após ser preso em Manaus

Manaus - "Eu sou inocente e vim para Manaus por questões de segurança". Foram com essas palavras que Luciano Teles de Oliveira, de 45 anos, se defendeu da acusação de homicídio praticado em 2002, no Rio de Janeiro (RJ).

Luciano foi apresentado na manhã desta quarta-feira (30), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), após ser preso na noite de terça-feira (29), no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital.

Em razão da sentença condenatória pela autoria do homicídio do estudante universitário Henrique Freitas Bezerra, de 20 anos, ocorrido no dia 11 de março de 2002, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, os policiais civis da DEHS e Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP/RJ), cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Conforme as investigações, Henrique foi morto com um tiro na nuca e o corpo da vítima foi encontrado em um matagal, em estado de putrefação, no bairro Engenho do Mato, em Niterói.

Após o crime, Luciano foi condenado pelo crime e com a pena estipulada em 16 anos e três meses em regime fechado. A ordem judicial foi expedida no dia 9 de outubro de 2007, pelo juiz Peterson Barroso Simão, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói.

De acordo com o delegado Rafael Campos, a equipe da DEHS deu apoio ao ter conhecimento que um foragido da Justiça do Rio de Janeiro estava escondido em Manaus.

"Luciano foi preso em clube de natação, onde atuava como professor da modalidade. Ele estava morando há dez anos em Manaus após cometer o crime em 2002. O processo vinha correndo à revelia onde foi condenado de forma definitiva no ano passado", explicou o delegado Rafael Campos.

O oficial Bruno Chaves, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, explicou que Luciano era estudante de Educação Física e colega do Henrique. Luciano ofereceu uma carona para Henrique, já que morava na região oceânica de Niterói. Desde então, Henrique passou dias desaparecido até ser encontrado em uma região de mata, debruçado em cima de pedras, calças arreadas e um tiro na cabeça. A vítima estava em avançado estado de putrefação", disse o oficial Bruno Chaves.

Levantamentos da polícia carioca apontam que outros dois homens participaram do crime após entrar no veículo. O assassino aconteceu após uma desavença entre adolescentes.

À imprensa, Luciano agradeceu a estadia na capital amazonense e negou que estivesse foragido da Justiça. "O meu advogado está ciente e acompanha o meu caso. Eu não matei ninguém. Eu vim para essa cidade maravilhosa que é Manaus por questões de segurança. Vou provar a minha inocência e voltar para Manaus. Eu sou inocente", declarou Luciano.

Ao término dos procedimentos cabíveis, Luciano permanecerá preso na carceragem da DEHS à disposição da Justiça.