Mãe e filha são presas por tráfico de drogas na Zona Sul, diz PM

Manaus- A Polícia Militar (PM) prendeu, na tarde de terça-feira (29), mãe e filha por tráfico de drogas no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Com elas, a polícia encontrou 28 trouxinhas de oxi, três celulares com restrição de roubo, uma balança e R$ 277.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia , no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Os policiais cumpriram um mandado de prisão em aberto contra Valéria Seabra da Silva. Durante a abordagem, as drogas foram encontradas na casa da mãe de Valéria, que não teve o nome divulgado, e foi detida por envolvimento com o tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria