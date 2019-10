Homem é baleado na mesma região das 17 mortes após confronto com PMs

Manaus - Logo após o confronto entre a Polícia Militar de Manaus (PM-AM) e traficantes dos bairros Betânia e Crespo, que resultou em 17 mortes , um novo tiroteio no local marcou a manhã desta quarta-feira (30). Na ocorrência, um homem acabou baleado e outro foi preso em novo confronto com a PM.



O caso ocorreu no beco JB Silva, localizado no bairro Betânia, Zona Sul da capital, o mesmo onde ocorreu o confronto na madrugada. De acordo com a polícia, eles faziam um reforço na segurança da região quando entrou em confronto com o suspeito, que chegou a ser baleado. Um outro homem, que estaria foragido, foi preso.

Os policiais da Rocam não foram atingidos pelos tiros. O suspeito foi encaminhando para o Hospital 28 de Agosto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Procurado é preso

Na mesma região em que o homem foi baleado, uma equipe do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP) realizou a prisão de um homem que estaria foragido da Justiça, durante uma fiscalização na área. O homem estaria preso em uma casa na região quando foi capturado.

A Secretaria de Segurança Pública foi procurada pela reportagem acerca do estado de saúde do homem baleado pelos policiais. O órgão também foi questionado sobre quais procedimentos tornaram o homem procurado pela polícia, mas até a publicação da matéria não houve respostas.