Polícia apreende aproximadamente 14 quilos de maconha em Jutaí, no AM

Jutaí- Na manhã de terça-feira (29), por volta das 11h30, policiais civis da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Jutaí, apreenderam aproximadamente 14 quilos de maconha do tipo skunk em uma metalúrgica situada no bairro Centro daquele município. A droga teria como destino a cidade de Manaus.

De acordo com o investigador de polícia, Ailton Bispo, gestor da 56ª DIP, a equipe de investigação chegou até o material entorpecente por meio de denúncia anônima feita no prédio da unidade policial, informando que tripulantes de uma embarcação que sairia de Jutaí com destino a Manaus haviam recebido uma carga, porém suspeitaram da idoneidade do objeto e decidiram não fazer o transporte.

“Obtivemos, ainda, a informação de que um homem, até o momento identificado como ‘Ricardo Silva’, tentou enviar a droga a Manaus por meio da embarcação. No entanto, a carga, que era um compressor, não foi enviada, pois não constavam os nomes do remetente e do destinatário. O material foi encaminhado a uma metalúrgica da cidade, pois tratava-se de um compressor com soldas recentes”, explicou Bispo.

A equipe da unidade policial se deslocou até a metalúrgica, onde foi constatado que, de fato, o compressor passou pelo processo de soldagem. Ao abrirem o objeto, foi encontrada a quantidade de maconha do tipo skunk. O material foi apreendido e encaminhado à 56ª DIP. O investigador destacou, ainda, que as investigações em torno do caso irão continuar até que seja constatada a identidade dos envolvidos.

