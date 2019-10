Familiares de mortos se cadastram no IML para identificar corpos

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (30), familiares de 13 dos 17 mortos em confronto com a Polícia Militar compareceram ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para fornecerem informações que ajudem a identificar os corpos. O grupo foi baleado durante uma troca de tiros com equipes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), na madrugada desta quarta-feira (30), no Beco JB Silva, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus

Identificação

Parte dos familiares reconheceram os cadáveres via imagens divulgadas em rede sociais e procuraram o instituto para confirmar a identidade dos suspeitos.

Os nomes divulgados pelos familiares até o momento são:

1 -Alessandro Custódio de Carvalho, de 16 anos;

2 -Lucas costa, de 21 anos;

3 -Francisco Eduardo Farias da Silva, de 24 anos;

4 -Erick Osmarino Silva Santos, de 17 anos;

5 -Wellington Nascimento da Silva Júnior, de 14 anos;

6 -Vinícius Eduardo Silva, de 21 anos e

7 -Bruno Santos de Lira, idade desconhecida.

Até o momento a identificação oficial dos mortos não foi confirmada pelo IML. Funcionários do instituto, responsáveis pela comunicação com a imprensa, informaram que não será permitido que os familiares tenham contato visual, na sede do IML, com os corpos dos mortos.