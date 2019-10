Mãe e filho são detidos com drogas em Maués, diz PM

Manaus - Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram mãe e filho, 26 e 47 anos, com entorpecentes, na rua São Francisco de Assis, bairro Mário Fonseca, em Maués (a 259 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a equipe da PM estava em patrulhamento no município, quando recebeu uma denúncia anônima de que uma família comercializava entorpecentes.

Os policiais foram ao local indicado e realizaram a abordagem a dupla, que estava em atitude suspeita. Durante questionamentos, eles informaram que o material entorpecente estava na residência deles. Durante a ação foi apreendido 100 gramas aproximadamente de Oxi, cinco trouxinhas de pasta-base de cocaína, R$ 78, uma balança digital e dois aparelhos celulares.

Na identificação, foi constatado que a mulher tinha diversas passagens por tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, os envolvidos mãe e filho, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos ao 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.





Com informações da assessoria*