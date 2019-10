Após ataque, membro do CV faz família refém e é baleado pela Rocam

Até às 17h desta quarta, os policiais faziam a escolta do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Após serem surpreendidos por um "bando" da facção criminosa Família do Norte (FDN), membros do Comando Vermelho (CV), que dominavam uma área do tráfico de drogas no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, se dissiparam pela comunidade, um dos suspeitos identificado como Raimundo Ferreira, de 20 anos, invadiu uma residência e fez uma pessoa refém. Ele acabou baleado durante um confronto com a Rocam, na manhã desta quarta-feira (30).

A equipe policial recebeu a denúncia anônima informando sobre a situação, que ocorria no beco JB Silva. "Quando tentamos fazer comunicação com as vítimas o suspeito resistiu e atirou contra a guarnição, que revidou", informou um policial que participou da ação.

De acordo com os policiais, o suspeito foi atingido com tiros nas costas, mão e nádegas, com ele a polícia apreendeu um revolver calibre 38.

Raimundo foi levado em estado grave para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Até às 17h desta quarta, os policiais faziam a escolta do suspeito e aguardavam a atualização do estado de saúde dele.

Prisão

Conforma a Secretária de Segurança Pública (SSP-AM), por volta do meio dia, outro suspeito foi localizado e, em conversa com policiais, afirmou que faria parte do confronto registrado na madrugada. Com ele, a polícia também apreendeu armas de fogo.

17 mortos

Um confronto entre policiais militares e traficantes, na madrugada desta quarta-feira (30), terminou com 17 membros da facção criminosa Família do Norte (FDN) mortos. De acordo com a polícia, 50 integrantes da FDN chegaram no bairro e entraram no Beco JB Silva, localizado na rua Magalhães Barata, com o objetivo de tomar as bocas de fumo dos Betânia e Crespo.