Homem é preso por tráfico de drogas, em Manacapuru

Leandro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus – Leandro Pontes de Oliveira, de 30 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (30) por tráfico de drogas. A prisão aconteceu por volta das 14h, na rodovia Manoel Urbano (AM-070), nas proximidades do município de Manacapuru, distante 68 quilômetros em linha reta da capital.

A ação foi realizada pelos policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, sob comando do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial. Segundo ele, a equipe recebeu informações que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em um táxi que ia de Manaus para Manacapuru.

“Montamos uma barreira policial na entrada de Manacapuru, com o intuito de surpreender o infrator. Passamos inspecionar todos os veículos que chegavam à cidade, e quando nos deparamos com o táxi em que Leandro estava, encontramos uma quantidade significativa de drogas nos pertences dele”, explicou o delegado.



Foram encontrados com o infrator cinco quilos de oxi e cerca de 300 gramas de cocaína em pó, ele admitiu ainda que ter guardada em sua residencia cerca de 300 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Então os oficiais foram até a casa do homem para apreender o restante do material ilícito.

Leandro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado ao DIP de Manacapuru, e ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer na carceragem à disposição da Justiça.