Vídeo: Trio furta garrafas de whisky de R$10 mil em cachaçaria

Manaus - Vídeos de segurança de uma cachaçaria, que circularam nas redes sociais nesta terça-feira (12), mostram o momento em que um trio rouba três garrafas de whisky. De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento, o furto em um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil. O estabelecimento comercial funciona em um shopping localizado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus.

Nas imagens de segurança, duas moças e um rapaz aparecem sentados no local. Após realizarem um pedido ao garçom, o homem recolhe as três garrafas e as entrega para uma das mulheres - que, rapidamente, guarda dentro de uma bolsa.

Conforme a assessoria do estabelecimento, o fato ocorreu no dia 7 de novembro, mas os funcionários perceberam a ausência das garrafas na segunda-feira (11). E, na ocasião, os suspeitos pagaram apenas por algumas cervejas e refrigerantes.

Os responsáveis pela cachaçaria registraram um boletim de ocorrência no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas o caso foi transferido para o 22º DIP, no bairro Nossa Senhora das Graças. As imagens foram entregues para a equipe policial que vai dar continuidade às investigações.



Confira o vídeo:

| Autor: Reprodução