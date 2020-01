Vídeo: PM resgata cinco crianças abandonadas em meio a fezes em Manaus

O caso está sendo | Foto: Divulgação

Manaus – Cinco crianças foram resgatadas pela polícia, após a mãe viajar e deixá-las sob responsabilidade da filha adolescente de 17 anos. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (16), por volta de 23h, no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O pai de uma das crianças, após ser informado sobre o fato, ligou imediatamente a polícia, que fez o resgate.

Em depoimento à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a irmã mais velha, uma jovem de 17 anos, relatou que também ajudava na criação das crianças e informou que a mãe constantemente deixava seus irmãos sozinhos e terceirizava as filhas adolescentes a responsabilidade de cuidar os irmãos menores.

Segundo a jovem, a mãe saiu de casa na noite do último domingo (15), e deixou as crianças sob sua responsabilidade e da irmã. Entretanto, a jovem teve que sair para trabalhar e deixou os irmãos sozinhos em casa. Ao chegar em casa, por volta de 21h, encontrou as crianças em casa com fome e as menores sujas de fezes.

Revoltada com o fato, a jovem informou um dos pais das crianças sobre o fato. Após tomar conhecimento da situação, o pai ligou para polícia e denunciou o acontecimento. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até ao local e resgataram as crianças e os encaminhou até a sede da Depca, localizada na avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro Sul.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO, na manhã de terça-feira (17), a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, informou que os procedimentos legais estão sendo feitos para localizar a mãe das crianças.

“Instauramos um inquérito de abandono de incapaz. E, até o momento, a mãe ainda não foi localizada. Há relatos que ela tenha viajado para um município do interior. Frequentemente ela deixava as crianças sozinhas, conforme depoimento de dois pais”, explicou.

Ainda conforme a delegada, três crianças mais novas ficaram sob responsabilidade do pai. O segundo pai, também se apresentou na especializada, e ficou responsável pelo filho de 11 anos. Já o adolescente de 14 anos, que é autista, ficou sob a responsabilidade da avó. As crianças devem ficar no âmbito familiar, conforme recomendações do ECA.

Na delegacia, o menino de 11 anos desabafou sobre sua mãe. “Ela só usa o dinheiro para comprar bebidas alcoólicas”, disse.

Sobre o procedimento da polícia nesse caso, Joyce informou que “As crianças foram ouvidas e tomamos os depoimentos dos pais que estavam presentes. O crime é propício a prisão em flagrante. No entanto, ela não foi encontrada no prazo de flagrante, mas quando for localizada, deve responder por abandono de incapaz”, explicou.

Quem comete crime de abandono de incapaz pode pegar até três anos de prisão. No entanto, se a situação trazer riscos as vítimas, a pena pode aumentar, conforme Joyce Coelho.

