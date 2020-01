Homem enterra mulher no quintal e registra B.O para despistar polícia

Confira a transmissão na íntegra:

o corpo estava em avançado estado de putrefação | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo da vendedora de churrasco Maria Yolanda Avelino de Souza, 43, foi encontrado, na tarde desta terça-feira (17), enterrado na casa onde ela morava, na rua Yarapé, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A principal suspeita é que o autor do crime seja o companheiro dela , identificado como Anderson Guimarães de Souza, de 33 anos.

Foram os próprios familiares que encontraram o corpo enterrado no quintal da casa do casal. Na cena do crime, foi possível observar diversos buracos cavados para despistar a polícia. Segundo a perícia, o corpo estava em avançado estado de putrefação e não foi possível identificar a causa da morte. Apenas o exame de necropsia realizado no Instituto Médico Legal (IML) deve dizer como a vítima foi morta.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse que a principal linha de investigação do crime é o feminicídio.

Maria Yolanda vendia churrascos no Centro | Foto: Arquivo Pessoal

"O marido está desaparecido e nós já estamos em busca dele. Eles conviviam desde 2013 e temos informações de que já havia um histórico de brigas entre o casal. Vamos ouvir testemunhas e iniciar o Inquérito Policial (IP), para apurar as circunstâncias desse crime", disse.

A amiga da vítima, Jaqueline Saldanha, de 36 anos, disse que Maria Yolanda foi vista, pela última vez, na quarta-feira (11), quando esteve na casa da amiga. Segundo ela, Yolanda estava com a quantia de R$ 1800 proveniente da venda de churrasco no Centro de Manaus.

“Maria estava muito triste, dizia ter depressão por conta da agressividade de Anderson. Ele era usuário de drogas, bebia muito e batia nela. Ela trabalhava para ganhar o pão de cada dia e ele pegava o dinheiro dela e gastava com drogas. Eu falei para ela depositar esse dinheiro, mas depois que ela saiu da minha casa, eu não tive mais contato com ela”, contou a amiga.

Jaqueline foi quem sentiu falta de Maria Yolanda e resolveu acionar a polícia para investigar o desaparecimento. Segundo a mulher, Anderson a acompanhou durante o registro do Boletim de Ocorrência (BO) e também participou das buscas pela vítima nos hospitais.

O corpo estava em estado de putrefação | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

"Ele foi frio, esteve comigo o tempo todo durante as buscas. Falava que alguém poderia ter sequestrado Maria. Ele estava aqui na casa até esta terça-feira (17), por volta das 9h30, quando ele percebeu uma equipe de reportagem, subiu na moto e levou as duas filhas deles, uma de 2 e outra de 3 anos", disse Jaqueline.

Os familiares de Maria Yolanda foram acionados por Jaqueline que desconfiou da atitude de Anderson. Conforme a mulher, eles arrombaram a casa e iniciaram as buscas no quintal porque Anderson anteriormente teria dito que estaria construindo uma piscina no lugar. Assim que chegaram ao quintal da residência, os familiares da vítima estranharam a quantidade de terra revirada.

O corpo estava em estado de putrefação | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Após o encontro do cadáver, a polícia foi acionada e foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para a remoção do corpo. Yolanda foi enterrada na área de barro.

Testemunhas no local informaram à polícia que uma mulher poderia ter ajudado o suspeito a enterrar o corpo de Maria Yolanda. A informação ainda será verificada pela polícia. No local do crime, a vítima morava com Anderson, as duas filhas e o filho de 14 anos que não estava na casa na última semana. Ele não era filho de Anderson e foi passar férias com o pai biológico. O caso agora será investigado pela DEHS.

Veja a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem. | Autor: TV Em Tempo