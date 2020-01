Adolescente indígena degola o próprio tio com terçado, em Barreirinha

Adolescente apreendido pela PM de Barreirinha | Foto: Divulgação

Barreirinha - Um adolescente indígena de 17 anos foi apreendido, na tarde desta terça-feira (17), por matar o próprio tio, identificado como Reinaldo Miquiles, de 23 anos, com golpes de terçado. O crime aconteceu por volta da 21h30, do dia 11 de dezembro de 2019, na aldeia do Monte Moriá, área indígena Sateré Mawé, no município de Barreirinha (distante a 512 quilômetros de Manaus).

O menor foi apreendido pela equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha, na aldeia de Ponta Alegre, sob o comando do 3°tenente da PM, Carneiro Pinto. Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, os tio e sobrinho estariam embriagados no momento da briga.

Por um motivo desconhecido, eles travaram luta corporal e o adolescente golpeou Reinaldo na região do pescoço. Foram três estocadas, o terceiro golpe degolou a vítima.

O adolescente, ao tomar conhecimento que havia uma operação para capturá-lo, fugiu para uma região de mata. Ele se escondeu na Aldeia de Ponta Alegre, mas foi entregue pelo cacique da tribo à polícia.

Ele foi levado à delegacia do município e ficará detido na unidade policial até a decisão da justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Rony Belchior/ TV Em Tempo