Criminosos deixam recado após matarem homem com 16 tiros em Manaus

Os criminosos deixaram uma munição intacta na mão da vítima | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Com aproximadamente 16 tiros, Ronilson Laranhaga da Silva, de 22 anos, foi executado na noite desta terça-feira (17). Ele foi atacado dentro da casa da namorada, localizada no beco Ipase, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, uma munição de arma de fogo intacta foi deixada em uma das mãos da vítima, como uma forma de recado.

Testemunhas relataram a policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que, por volta das 22h, dois criminosos armados entraram no beco a pé e invadiram o imóvel da família da namorada de Ronilson. A vítima estava deitada em uma cama quando foi surpreendida pelos assassinos, que realizaram os disparos e fugiram sem serem identificados.

O plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Fabio Silva, informou que além de Ronilson estavam na residência quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança, que foram poupadas pelos assassinos.

O delegado contou, ainda, que a Ronilson não tinha antecedentes criminais. Entretanto, as características do crime apontam que a morte dele tenha relação com tráfico de drogas.

"Estamos com uma linha de investigação, mas tudo indica que seja uma execução, provavelmente pelo envolvimento da vítima no tráfico. Apesar do homem não ter passagem pela polícia, os autores do crime chegaram de cara limpa e gritando 'cadê o vagabundo?'. E pelo que parece deixaram um recado, uma munição na mão dele", explicou o plantonista da DEHS.

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida com dois tiros na perna esquerda, um na perna direita, um nas nádegas, dois na região lombar, dois no tronco, três mãos direita, três no ombro direito, um na orelha direita, um de raspão queixo.

Ainda conforme a polícia, Ronilson é natural de Tabatinga e filho de um colombiano. Ele havia conhecido a namorada há menos de um mês. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria do crime é investigada pela DEHS.