Goleiro do SP é preso nos Estados Unidos, acusado de agredir esposa

São Paulo - O goleiro Jean, do São Paulo, está preso nos Estados Unidos. O atleta foi detido acusado de agredir a esposa, Milena Bemfica. A ficha dele já aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida. O documento informa que ele foi preso no começo da manhã de hoje (18) e pré-sentenciado por violência doméstica. O São Paulo estuda seriamente rescindir o contrato do jogador.

A situação ganhou notoriedade, após a Milena publicar nesta madrugada vídeos, por meio dos stories da página pessoal do instagram @maedasmarias01, com o rosto machucado, acusando Jean de agressão. O casal estava de férias em Orlando e havia visitado a Disney, com as filhas, nos dias anteriores. "Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro – diz ela em um dos vídeos", disse no vídeo.