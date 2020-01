Mototaxista é executado a tiros em escola no bairro Coroado

Manaus - O mototaxista Paulo Alex Barros de Menezes, de 39 anos, foi morto com quatro tiros por volta das 13h30 desta quarta-feira (18) nas dependências de uma escola estadual desativada, localizada na rua Pedro Teixeira, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus. Um tiro atingiu a cabeça e outros três tiros atingiram o tórax.

Segundo informações de testemunhas, moradores ouviram pelo menos seis disparos de arma de fogo e viram duas pessoas correndo, supostamente irmãos gêmeos. Eles relataram que o homem estaria sentado no muro da escola comendo manga.

O delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que a primeira linha de investigação do crime é disputa pelo tráfico de drogas, pois a família relatou para a polícia que Paulo era usuário de entorpecentes e possivelmente estava devendo traficantes.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

No local do crime, testemunhas contaram que Paulo morava no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, e estava no Coroado devido aos familiares da esposa morarem no lugar.

Uma cunhada de Paulo, que preferiu não se identificar, disse que ele havia saído de moto para comprar materiais de construção para a casa que estava construindo com a esposa. Segundo a mulher, o homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo. O caso será investigado pela DEHS.