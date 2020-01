Vídeo: mãe e filho são baleados em clínica na Zona Sul de Manaus

Manaus - Uma mulher de 41 anos, e o filho dela, uma criança de dois anos de idade, foram baleados durante uma tentativa de assalto a uma clínica odontológica no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, por volta das 10h30 desta quarta-feira (18).

Segundo testemunhas, duas pessoas entraram no local e anunciaram o roubo. Na ocasião, o esposo da vítima, que seria um policial militar, reagiu e atirou contra os criminosos - que revidaram com tiros.

Após a reação, os criminosos fugiram em um carro, que estava estacionado do lado de fora com um comparsa dando apoio à fuga.

A Polícia Militar informou que um tiro atingiu o ombro da esposa do policial e a criança foi atingida com dois tiros, sendo um no rosto.

As vítimas foram socorridas pelos funcionários da clínica e encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e Policlínica da Codajás, ambos na Zona Centro-Sul. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Assista à reportagem. | Autor: Waldir Adriano /TV Em Tempo