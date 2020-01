Panetone recheado de drogas é apreendido em encomenda

Entorpecente encontrado | Foto: Divulgação

Manaus – Cerca de 100 gramas de cocaína foram encontradas dentro de um panetone na tarde desta quarta-feira (18). O entorpecente escondido foi descoberto, por volta das 15h, pelo cão farejador Odin no Centro de Triagem de Encomendas (CTE), localizado na avenida Raimundo Parente, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

O pacote estava empacotado e pronto para ser enviado ao Nordeste. Quando passou pela triagem, o produto ilegal foi descoberto. O cão farejador Odin foi quem alertou o seu treinador, Roberto Cesarino, analista da Receita Federal, sobre o pacote suspeito.

Cão Odin da Receita Federal | Foto: Divulgação

"Nós sempre encontramos muitas drogas nessas fiscalizações, mas encontrar a cocaína dentro do panetone na época do Natal, foi algo bem inusitado. Nosso trabalho é impedir os criminosos de realizar o contrabando de produtos indevidos. E nós conseguimos mais essa vez", contou o analista.

Cesarino contou ainda de mais dois pacotes com entorpecentes, um vindo de Belém, no Pará, e outro que seria enviado para o Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As drogas foram encaminhadas ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).