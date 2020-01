Armado, idoso estupra adolescente e ainda ameaça família de morte

Manaus - Familiares de uma adolescente de 13 anos procuraram o Em Tempo para denunciar que estão sendo ameaçados após formalizarem uma denúncia de estupro de vulnerável contra um empresário do ramo de motores agrícolas, um senhor de 65 anos, em Manaus.

O crime aconteceu no dia 15 de setembro deste ano e, após a denúncia na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o homem e a irmã dele, uma advogada conhecida por atuar na defesa de homicidas na capital amazonense, estariam ameaçando de morte a ex-companheira do empresário e irmã da vítima, uma mulher de 27 anos, além da mãe da vítima, uma mulher de 48 anos.

De acordo com a denunciante, o empresário disse que caso a queixa não fosse retirada iria matá-la a tiros, pois não teria nada a perder. Conforme a mulher, a irmã do denunciado foi quem tomou frente de toda as ameaças.

“Ontem [17], essa mulher veio até próximo da casa da minha mãe, no bairro Compensa, Zona Oeste, acompanhada de uns motoqueiros. Juntos, seguiram minhas irmãs. Elas começaram a correr e eles foram embora. Temo pela vida da minha família”, disse a denunciante.

O crime

Segundo a mulher de 27 anos, o crime aconteceu no dia 15 de setembro deste ano, quando o empresário foi até a casa da mãe da adolescente de 13 anos com o convite de ir a um passeio.

Na ocasião, ele levaria a vítima e um outro irmão, um adolescente de 15 anos, portador de síndrome de down, para passear no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a denunciante, mesmo estando separados, o empresário era amigo da família e frequentava a casa dos familiares da ex.

A mãe da denunciante, uma mulher de 48 anos, permitiu que os dois adolescentes fossem com o homem.

“Minha irmã de 13 anos contou que no meio do caminho o empresário sacou uma arma de fogo, apontou para ela e pediu que ela sentasse no banco da frente do carro e desviou o caminho para o apartamento dele, localizado no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Quando eles chegaram lá, ele disse para ela entrar com ele e fazer tudo que ele quisesse. Meu irmão especial ficou na cozinha enquanto minha irmã foi estuprada”, explicou.

Denúncia

A mulher contou que a vítima só relatou o ocorrido alguns dias depois porque foi ameaçada de todas as formas pelo empresário.

"Ele disse que caso ela contasse o fato iria matar toda a família. Realizamos a denúncia na Depca e, logo em seguida, ele e a irmã, que é advogada, procuraram a família e os ameaçaram para que eles retirassem a queixa.

“Eles prometeram estudos, futuro e que pagariam por tudo que ela precisasse. O meu ex-companheiro disse que ia me matar caso a denúncia fosse para a frente e que tinha quem fizesse isso. A minha mãe ficou tão apavorada que quase retirou a queixa, mas nós demos prosseguimento e todas essas ameaças foram relatadas na delegacia. Teve um dia que eu cheguei na Depca e dei de cara com a irmã dele. Ela fez um barraco na delegacia e isso também foi formalizado. Toda essa situação já está passando dos limites, vivemos com medo”, concluiu a denunciante.

Polícia

A reportagem solicitou um posicionamento da Polícia Civil do Amazonas sobre a apuração do caso, mas até a publicação desta matéria não houve respostas. O caso é investigado pela Depca.