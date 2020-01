Vídeo: trio é preso com 138 quilos de drogas em barco no rio Solimões

Trio foi levado para a Unidade Prisional de Tefé, onde vai permanecer à disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (17) . A prisão aconteceu por volta das 16h, em uma embarcação que tinha cerca de 138 quilos de maconha tipo skunk. O barco trafegava pelo rio Solimões, nas proximidades do município, distante 523 quilômetros da capital.

Os suspeitos presos são André dos Santos Cavalcante, de 27 anos; José Diones Martins de Almeida, de 35 anos, e Pablo Lopes Pinto, de 32 anos.

A operação foi realizada pelos policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, em ação conjunta com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da instituição.

Conforme o investigador de polícia, Elizandro Lima, que está respondendo interinamente pela DIP de Tefé, as diligências em torno do caso tiveram início após o recebimento de denúncias anônimas na unidade policial, informando que uma embarcação que estava trafegando pelo rio mencionado estaria transportando quantidade significativa de substâncias entorpecentes.



“Ao tomarmos conhecimento do fato, informamos o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, que enviou para o município equipes para auxiliarem nas buscas no rio, quando conseguimos localizar o barco onde estava o trio. Durante revista no local, identificamos o material entorpecente que estava armazenado no interior da embarcação”, explicou Lima.



Procedimentos

O trio foi conduzido ao prédio da DIP de Tefé, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles foram levados para a Unidade Prisional de Tefé, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Marcelo Macedo/ TV Em Tempo