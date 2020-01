Crimes brutais em Manaus: suspeitos continuam foragidos

Anderson Guimarães de Souza, de 33 anos. Suspeito de matar e enterrar a própria esposa | Foto: Reprodução

Manaus – Michael Saboia Xavier, de 19 anos, e Anderson Guimarães de Souza, de 33 anos, dois homens suspeitos de cometer crimes de feminicídio nos dias 15 e 17 de dezembro, em Manaus, continuam foragidos. Até a noite desta quarta-feira (18), a polícia ainda não havia localizado a dupla. Entretanto, as investigações para solucionar os dois casos estão a todo vapor.

O delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), contou que a equipe de investigação está trabalhando cada caso. Testemunhas foram ouvidas ao longo desta semana e novidades devem ser divulgadas nos próximos dias.

A polícia aguarda a autorização do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além das prisões preventivas. Enquanto isso, segundo Paulo Martins, a equipe aguarda que os dois suspeitos se entreguem espontaneamente.

"É necessário divulgar as fotos dos suspeitos para alcançar o máximo de pessoas possível. Estamos trabalhando em sigilo para descobrir a localização deles. O objetivo é não atrapalhar as investigações", disse.

Esposa enterrada pelo marido



O corpo da vendedora de churrasco Maria Yolanda Avelino de Souza, de 43 anos, foi encontrado, na tarde de terça-feira (17), enterrado na casa onde ela morava, na rua Yarapé, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A principal suspeita é que o autor do crime seja o companheiro dela, identificado como Anderson Guimarães de Souza, de 33 anos.

A amiga da vítima, Jaqueline Saldanha, de 36 anos, foi quem sentiu falta de Maria Yolanda e resolveu acionar a polícia para investigar o desaparecimento. Segundo a mulher, Anderson a acompanhou durante o registro do Boletim de Ocorrência (BO) e também participou das buscas pela vítima nos hospitais.

Foram os próprios familiares que encontraram o corpo enterrado no quintal da casa do casal. Na cena do crime, foi possível observar diversos buracos cavados para despistar a polícia. Segundo a perícia, o corpo estava em avançado estado de putrefação, mas o exame de necropsia realizado no Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a vítima foi morta por estrangulamento.

Adolescente torturada



A estudante de enfermagem Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, foi encontrada morta seminua na madrugada do último domingo (15), com sinais de estrangulamento, na Rua Miranda Leão, Centro de Manaus. De acordo com a Polícia, há sinais de que a vítima tenha sido estuprada. Pelo estado de decomposição, a perícia do Instituto Médico Legal (IML) atestou que Heloísa estava morta há dois dias.

A jovem estava desaparecida desde a quinta-feira (12), quando saiu para comemorar o aniversário de um amigo em uma choperia da cidade. Após isso, não foi mais vista e passou a ser procurada pela família.

A polícia investiga o envolvimento de Michael Saboia na morte de Heloísa. Ele teria sido visto com a vítima na noite do crime.

