Após roubarem moto, irmãos caem em blitz e são presos

Irmão atuaram juntos no assalto | Foto: Reprodução

Manaus – Dois homens foram presos em flagrante e um adolescente apreendido na noite desta quinta-feira (18), por assalto a mão armada. O fato aconteceu por volta das 21h, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos tinham roubado uma moto e, durante a fuga, eles se depararam com a blitz.

Segundo informações da equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), os suspeitos roubaram o veículo e, ao serem abordados na blitz, os agentes encontraram as armas.

Os suspeitos foram identificados como Rogério Amaral Souza, Thiago Andrade Amaral e um menor de idade. Segundo a polícia, Rogério e Thiago são irmãos. Além deles, havia uma mulher junto ao grupo.

Um dos criminosos contou que está foi a primeira vez que ele cometeu um assalto junto com o irmão.

"Eu tive a ideia de assaltar e as armas são minhas. A mulher que estava comigo não tem culpa. Só estava na moto comigo", contou.

Os suspeitos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar o flagrante. Eles ficarão na unidade policial até a decisão da justiça.