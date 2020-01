Baleado na Feira da Manaus Moderna morre no SPA da Zona Sul

Manaus - Ary Morais Gomes, de 22 anos, foi assassinado com dois tiros na região do tórax, na noite da última quarta-feira (18) por volta das 20h. O homem ainda chegou a ser socorrido por pedestres, que o encaminharam até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, onde a morte foi confirmada.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na Feira da Manaus Moderna, localizado na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, Zona Sul.

Após o ocorrido, uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e se deslocou até à feira. No local do crime, os populares não deram mais esclarecimentos sobre o caso.

Conforme a polícia, os profissionais da saúde no SPA Zona Sul informaram que encontraram diversas porções de maconha no bolso da vítima.

O suspeito de ser o autor do crime ainda não foi identificado pela polícia e continua foragido.