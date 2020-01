Video: em Manaus, corpo de mulher é encontrado degolado em rip-rap

Manaus - Uma mulher, até o momento não identificada, foi encontrada, nesta quinta-feira (19), degolada na rua Galileia, no conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus.

A mulher foi encontrada dentro de um rip-rap da comunidade por volta das 9h com perfurações na região do pescoço. A vítima aparenta ter idade entre 18 e 25 anos e os cabelos foram raspados.

Conforme mostram as imagens do corpo, a mulher estava vestida com um short preto e uma blusa vermelha. Moradores do local informaram que a mulher não era moradora da comunidade.

Eles acreditam que, por estar com a cabeça raspada, a mulher pode ter sido vítima de tortura, característica presente nos assassinatos de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.



A perícia do Instituto Médico Legal (IML) confirmou o degolamento e removeu o corpo por volta das 11h.

