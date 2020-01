Homem é preso por matar desafeto com facada nas costas, em Itacoatiara

Itacoatiara - Luiz Paulo de Souza dos Santos, de 18 anos, o “Paulinho”, foi preso, em flagrante, por matar Gutemberg Santos Monteiro, que tinha 35 anos. O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Jauari, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus), quando Luiz Paulo desferiu uma facada nas costas da vítima.

Segundo a Polícia Civil, Luiz já tinha uma desavença com Gutemberg e quando eles se encontraram nesta madrugada, nas proximidades de um posto de combustíveis, os dois tiveram uma discussão que culminou no crime. Após o fato, foram realizadas diligências para localizar o suspeito que foi preso no início da manhã desta quinta-feira (19) na casa dele em Itacoatiara, ainda ensanguentado e com a faca utilizada no crime.

Procedimentos

Luiz foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição da Justiça.

