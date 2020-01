Envolvido em duplo homicídio no Condomínio Verona é baleado e preso

Manaus - Hulisson Aroucha da Silva, de 22 anos, foi baleado com um tiro na perna na manhã desta quinta-feira (19), após ser preso pela polícia em cumprimento a mandado de prisão por duplo homicídio ocorrido no dia 1° de outubro de 2018, no Condomínio Verona, na BR-174, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Durante o crime, o ex-presidiário Alexsandro Praia da Silva, o “Baby”, que tinha 40 anos, e Ricardo Almeida da Silva, que tinha 32, foram mortos a tiros por homens que invadiram o apartamento de Alexsandro.

Segundo informações, Hulisson deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, às 7h30 da manhã de hoje após ter sido baleado pela polícia. Com ele também estava um outro homem, de identidade ainda não revelada, que, supostamente, também estaria envolvido no crime.

Uma ordem de prisão preventiva foi expedida em nome de Hulisson no dia 28 de março deste ano, pelo juiz Mauro Moraes Antony da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

A dupla deverá ser encaminhada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.