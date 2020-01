Traficantes da FDN ameaçam e expulsam moradores no Fazendinha

Beco Falcão, Loteamento Fazendinha | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Moradores do Beco Falcão, localizado no Loteamento Fazendinha, Zona Norte de Manaus, procuraram o Em Tempo para denunciar a ação de traficantes. Os criminosos intimidam qualquer um e até expulsam quem reside no local. A comercialização de drogas rola solta e sem a interferência da polícia.

Segundo um morador de 57 anos, que não quis se identificar por medo de represálias, a área é dominada pela facção criminosa Família do Norte (FDN). Os líderes do tráfico no local são os traficantes conhecidos como "Loirinho" e "Neguinho".

O homem contou à reportagem que os traficantes já expulsaram vários moradores das próprias casas e quebraram os imóveis. Próximo ao local já foram registrados tiroteios e conflitos entre criminosos.

"Eles já ameaçaram alguns dos meus vizinhos de morte e sempre tem alguém vigiando a entrada do beco. Quando dá 18h, todos nós temos que ficar reclusos dentro de casa porque eles proíbem a circulação no local. Eles dão toque de recolher", explicou.

O denunciante frisou ainda que pede apoio das autoridades policiais porque a comercialização de drogas é intensa no lugar, principalmente, durante a noite.

"É gente entrando e saindo o dia inteiro. Ninguém vem aqui ajudar e nós precisamos de segurança", concluiu.