Imagens de homens que mataram sargento no Japiim são divulgadas

O capitão Carpegiane Andrade divulgou, nesta tarde, em suas redes sociais as imagens dos suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Foi divulgada na tarde desta quinta-feira (29), imagens de dois homens - suspeitos de matarem o sargento da reserva Ronaldo Ferreira Correia Brito, de 61 anos. O latrocínio contra o policial aconteceu por volta das 11h, na Feira do Morrinho, Japiim, na Zona Sul de Manaus. Os dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma moto vermelha, assaltaram o sargento e atiraram contra ele. O trio fugiu levando a arma do oficial.

O capitão Carpegiane Andrade divulgou, nesta tarde, em suas redes sociais as imagens dos suspeitos. O sargento foi morto com tiros na região do tórax após ele reagir ao assalto. Os criminosos fugiram pela avenida Tefé e foram flagrados por uma câmera de segurança.

Qualquer informação sobre os suspeitos de participar deste crime pode ser repassada à polícia pelos telefones 181 e 190. A equipe de investigação garante o sigilo sobre a identificação do denunciante.

Um bombeiro militar tentou reanimar Ronaldo até a chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que detectaram a ausência de sinais vitais.

A equipe da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resguardou o local do crime até a chegada dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e dos peritos do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC). O crime está em investigação.