'Caçula' é apedrejado e morto com 36 facadas na Zona Norte de Manaus

Os suspeitos ainda não foram identificados | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Paulo Sandro Pinheiro Guedes, conhecido como "Caçula", de 20 anos, foi apedrejado e esfaqueado até a morte na noite desta quinta-feira (19). O crime aconteceu por volta das 18h, quando três homens, ainda não identificados, abordaram a vítima e depois o atingiram com 36 facadas. O crime aconteceu no beco São Mateus, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

Segundo informações dos moradores repassadas aos policiais militares da 26 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), enquanto Caçula estava passando pelo beco, os três homens entraram pela rua São Mateus jogando pedras contra a vítima. Depois, eles desferiram os golpes no jovem que caiu no chão. O trio fugiu pela rua Quichuá.

"Os vizinhos nos repassaram poucas informações por medo. Quando chegamos no local, nós acionados o Samu, mas o rapaz já estava sem vida quando a equipe chegou. Pela região onde o crime aconteceu, provavelmente, foi a vítima caiu em uma emboscada", disse o tenente Ricardo Lima, da 26 Cicom.

O tenente ainda disse os familiares informaram que 'Caçula' não tinha envolvimento com o crime. E na pesquisa nos registros da Polícia, a equipe constatou que não há nenhum antecedente criminal em nome da vítima.

Moradores repassaram alguns nomes dos possíveis suspeitos para a polícia, que vai investigar o caso.

Familiares

A primeira a chegar no local do crime foi a irmã de Paulo. Ela chorava bastante e não quis falar com a imprensa.

O pai chegou logo em seguida e contou que ainda falou com o filho em casa, minutos antes do crime. Ele disse que iria passear.

O avô da vítima chegou para consolar o filho e a neta e chegou a fazer um alerta à vítima. "Avisei para o Caçula não se meter com isso", disse ele.

A irmã de Caçula também informou qur sempre orientava o irmão para não andar com pessoas erradas.

Diligências

O delegado Gerson Oliveria, do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), compareceu no local com policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para colher informações que ajudarão a solucionar o crime.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia técnica do crime e constataram que a vítima morreu com 36 facadas que atingiram as regiões do peito, da cabeça, mãos e costas de Caçula. Ele também tinha escoriações no rosto por conta da pedrada.

O corpo do jovem foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de necropsia.

Os suspeitos ainda não foram localizados ou preso.

Insegurança

A dona de casa, Adriana Baima, reclama da falta de segurança no bairro e como os moradores parecem reféns dos criminosos.

"É muito complicado viver em meio a tanto crime. A gente trabalha e não pode andar com dinheiro na rua porque roubam. A gente não pode comprar um celular porque levam. Depois que acontece uma tragédia dessa é que os policiais aparecem, mas o crime por aqui é todo o dia".