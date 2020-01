PMs prendem homem que estuprava filha de 9 anos no interior do AM

A equipe policial se deslocou até a comunidade que fica uma hora de distância da sede do município e capturou o suspeito | Foto: Divulgação

Maués - Após ser denunciado pela esposa, um homem de 39 anos foi preso, nesta quinta-feira (19), suspeito de estuprar a filha de 9 anos, na comunidade Nossa Senhora Nazaré, em Maués, distante 276 quilômetros de Manaus.

Policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a mãe da criança procurar o Conselho Tutelar de Maués.

A companheira do homem informou à equipe policial que, no dia anterior (quarta-feira), o suspeito havia abusado sexualmente da filha. Ao conversar com a criança, a mulher descobriu que os abusos aconteciam há, pelo menos, um ano.

A equipe policial se deslocou até a comunidade que fica uma hora de distância da sede do município.

"Fomos acionados por volta das 8h. Fomos de lancha até a comunidade. O suspeito resistiu a prisão e tentou fugir. Apresentamos o suspeito na delegacia, às 12h", informou o capitão Orlando Santos, da 10ª CIPM.

O suspeito foi conduzido ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Maués, onde deve permanecer a disposição da Justiça.