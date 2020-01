Preso homem que estuprou e engravidou a própria filha no Amazonas

Manaus- Após 14 dias foragido, Tomé Silva Faba, de 36 anos, foi preso, nesta quinta-feira (19), pela Policia Civil de Coari (a 363 km de Manaus). Ele é suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de 13 anos. A menina morreu no dia 11 deste mês, após complicações na gravidez.

A vítima morava com a família na comunidade Santa Maria do Igapó Grande, zona rural de Coari. A adolescente estava grávida de 25 semana e morreu após entrar em trabalho de parto prematuro. Segundo informações da polícia, o crime acontecia enquanto Tomé ia pescar com a menina.

Tomé estava foragido desde o dia 5 de dezembro, após ter mandado de prisão expedido pelo Juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari.

Segundo informações do delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a adolescente ainda chegou a confessar para a mãe, que não acreditou na versão da menina.

“A vítima foi questionada pela mãe em relação ao pai da criança. Quando ela relatou que tinha sido o próprio pai, a mãe da adolescente não acreditou. Por complicações de saúde, a menina foi levada, na quarta-feira (11), a uma unidade hospitalar daquela cidade, onde entrou em trabalho de parto prematuro e acabou morrendo. A criança está em uma incubadora, sendo devidamente atendida”, disse o delegado.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia do município. Após os procedimentos legais, Tomé deve ser encaminhado até a unidade prisional de Coari (UPC), onde ficará à disposição da justiça.