Homem invade sítio e faz família refém em ramal no Distrito 2

O homem foi levado para o 14ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus - Marciano Costa de Freitas Filho, de 32 anos, foi preso por policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após invadir um sítio e fazer uma família refém. O fato aconteceu na tarde de quinta-feira (19), por volta de 16h, no “Sítio Nove Irmãos”, localizado no ramal Quatorze, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

Com a chegada da polícia, Marciano tentou fugir, mas foi encontrado sem roupas em uma das casas anexas ao local.

Ainda segundo a polícia, durante a ação, o criminoso fez três pessoas reféns, sendo duas de 63 e 65 anos e uma de 28 anos. As vítimas conseguiram fugir e se esconderam em uma casa nas proximidades e ligaram para a polícia.

O homem foi preso em flagrante e conduzido até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi emitido o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por ameaça.