A festa estava preparada: PM apreende Chandon em presídio no AM

Armas brancas, drogas e bebidas alcoólicas estão entre os materiais apreendidos com os detentos | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – A festa estava preparada pelos detentos da Unidade Prisional de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Durante revista policial realizada, na manhã desta sexta-feira (20), a equipe do 11° Batalhão de Polícia Militar do Amazonas, apreendeu armas brancas, drogas, aparelhos celulares, cigarro e bebidas alcoólicas, dentre elas uma garrafa de Chandon.

Segundo a Polícia Militar, a revista policial teve como objetivo a apreensão de material ilícito para evitar ações criminosas na Unidade Prisional. A operação contou com apoio de 15 policiais militares da Força Tática e 7 policiais militares do serviço convencional, totalizando 22 agentes da lei.

Ao longo da revista, tanto nas celas e nos detentos, os policiais apreenderam 14 aparelhos celulares, carregadores de celular, baterias, fones de ouvido, 11 armas brancas, três porções de drogas, dentre maconha e cocaína, além de balança de precisão, cadernos com anotações sobre o tráfico de drogas, cachimbos artesanais, 47 carteiras de cigarro, dinheiro e bebidas alcoólicas, como garrafas de Red Label e Chandon.

Nota

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou por meio de nota que a revista policial foi realizada a pedido do órgão, após o recebimento de denúncias acerca da entrada de objetos ilícitos na unidade. Conforme a Seap, será instaurado um procedimento interno para apurar como os materiais entraram no presídio.