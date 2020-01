Homem é achado em matagal após sofrer tentativa de homicídio em Manaus

O crime aconteceu no beco Cacau Pirêra | Foto: Kennedson Paz





Manaus - Adriel Ferreira da Silva de 27 anos, foi preso pelo crime de homicídio tentado nesta noite de quinta-feira (19), por volta de 23h30. O crime aconteceu no Beco Cacau Pirêra, localizado no bairro São José 1, na Zona Leste de Manaus.



Na manhã desta sexta-feira (20), a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO esteve no local do fato. Moradores relataram que ouviram o barulho dos tiros durante a noite. A vítima teria sido amarrada e deixada em um matagal, no fim do beco, conforme o relato de testemunhas.

Os moradores acionaram a polícia e informaram a localização que o homem teria sido deixado. Ao ser resgatado, o jovem, identificado como Patrick Siqueira Lucena, de 18 anos, relatou aos policiais militares que o autor do crime teria sido Adriel. O suspeito foi preso logo em seguida.

Patrick e Adriel foram conduzidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após os procedimentos legais, o suspeito deve ser encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, na Zona Sul. Não há informações se a vítima foi baleada ou não.