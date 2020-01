'Temia morrer', diz pai que engravidou filha de 13 anos no Amazonas

Tomé estava escondido no meio da mata em uma comunidade rural de Coari | Foto: Divulgação

Coari (AM) - Tomé Silva Faba, de 36 anos, disse que se entregou à polícia por medo de ser linchado pela população Coariense. Ele compareceu na noite de quinta-feira (19), por volta das 23h, na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus), acompanhado de uma advogada e teve o mandado de prisão preventiva em nome dele cumprido por estuprar e engravidar a filha dele de 13 anos, que morreu por complicações na gravidez.

O delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, informou que Tomé disse que estava com medo de ser morto pela população. Segundo o delegado, o homem estava escondido no meio da mata em uma comunidade rural daquele município.

A filha de Tomé morreu no último dia 11 de dezembro, após complicações médicas no parto prematuro. A Polícia Civil informou que os abusos sexuais aconteceram na comunidade Santa Maria do Iguapó Grande, zona rural de Coari, quando a vítima, que morava com os pais, era chamada para ir pescar com Tomé.

O delegado disse, ainda, que, ao decorrer das investigações, a polícia conversou com a advogada de Tomé e, devido a repercussão do caso, ele resolveu se apresentar na unidade policial.

Procedimentos

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e, ao término dos procedimentos cabíveis, será levado para a Unidade Prisional de Coari, onde ficará à disposição da Justiça.