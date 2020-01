Moto usada por assassinos de sargento da PM é apreendida em Manaus

Manaus – Na noite de quinta-feira (19), às 20h15, policiais militares da Força Tática apreenderam uma motocicleta, modelo Honda CG Fan 150, de cor vermelha e placa OAK-3654, utilizada pelos assassinos do sargento da reserva Ronaldo Ferreira Correia Brito, de 61 anos, da Polícia Militar do Amazonas, que foi morto, na manhã de ontem, por volta das 11h, na Feira do Morrinho, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo a Força Tática, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa, supostamente, conduzia a motocicleta utilizada no latrocínio do sargento da reserva pelo bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Imediatamente, as equipes se deslocaram para a região, onde encontraram a motocicleta abandonada na rua Canários, bairro Tancredo Neves, Zona Norte de Manaus, e sem placa.

A polícia realizou a consulta do chassi e constatou que se tratava da motocicleta de placa OAK-3654, flagrada por câmeras de segurança como a utilizada pelos criminosos durante o crime. As imagens dos suspeitos foram divulgadas pela polícia.

Na ação criminosa, dois homens, ainda não identificados, chegaram com a motocicleta, assaltaram o sargento e atiraram contra ele - que foi atingido por dois tiros no tórax. A dupla fugiu levando a arma do oficial.

A motocicleta foi apreendida e levada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e servirá como peça nos autos da investigação. Até o momento, os suspeitos não foram presos. Clique aqui e confira as imagens dos suspeitos.