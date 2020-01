Cocaína e haxixe são apreendidos em chocolates nos Correios de Manaus

As drogas foram encaminhadas ao Denarc | Foto: Divulgação

Manaus - Após localizar drogas dentro de panetone e em potes de suplementos alimentares, a Receita Federal encontrou, nesta sexta-feira (20), haxixe e cocaína em chocolates. A apreensão aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, localizado na avenida Raimundo Parente, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Ação de fiscalização realizada pelo Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) contou com a atuação da Equipe K9, que possui o agente canino Odin, que identificou os entorpecentes nas cargas.

Umas das encomendas continha 127 gramas de haxixe escondidos em embalagens de chocolates. A carga veio de Santo André, São Paulo, para a capital amazonense. Na outra carga, que estava saindo de Manaus para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foram encontrados outros 110 gramas de cocaína. No dia anterior, a fiscalização já havia encontrado encomendas recheadas com skunk, que possuíam o mesmo destino da cocaína encontrada nesta sexta.

A Alfândega do Porto de Manaus ressaltou que a atuação contra o tráfico de drogas nos Correios tem se intensificado com a atuação do cão farejador Odin. Ele já foi responsável pela identificação de inúmeras encomendas postais contendo drogas ilícitas.

As drogas foram encaminhadas ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Panetone com droga

Há dois dias, cerca de 100 gramas de cocaína foram encontrados dentro de um panetone . O entorpecente escondido foi descoberto pelo cão farejador Odin no CTE dos Correios.

O entorpecente estava empacotado e pronto para ser enviado ao Nordeste. Quando passou pela triagem, o produto ilegal foi descoberto.

Potes de suplemento