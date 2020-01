Tiroteio no Nova Cidade deixa adolescente ferido e 'Lacraia' morto

Lacraia chegou no SPA sem vida | Foto: Reprodução

Manaus - Felipe de Souza Moreira, conhecido como “Lacraia”, de 20 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (20). O crime aconteceu por volta das 20h30, na rua 206, próximo a invasão dos Buritis, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. Dois homens, ainda não identificados, chegaram atirando contra Felipe e um adolescente de 14 anos.

Os dois foram levados por familiares ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia. O menor foi atingido com um tiro no braço esquerdo e recebeu atendimento médico, já "Lacraia" chegou na unidade hospitalar sem vida. Ele foi levado ao necrotério.

Os familiares de Felipe estavam desesperados e permaneceram na frente da unidade hospitalar por alguns minutos. Eles não permitiram que a imprensa fizesse imagens da movimentação no hospital.

O menor foi atendido na unidade hospitalar | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

O tenente Francisco da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local para conversar com os parentes do "Lacraia". Eles informaram apenas como o crime aconteceu e negaram que "Lacraia" tinha envolvimento com a criminalidade.

"Eles negam que o rapaz tinha qualquer tipo de envolvimento com o tráfico ou algo assim, mas os policiais civis vão se aprofundar nas investigações para solucionar esse crime", disse.

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) deve assumir o caso. O corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML). Até às 21h40 desta sexta-feira, nenhum dos suspeitos foram identificados ou presos.