Corpo de adolescente é encontrado amordaçado e amarrado em Manaus

Manaus – Um adolescente identificado como Malyson Patrick Rabelo Braga, de 17 anos, foi morto com três tiros na região da cabeça. Conforme informações da Polícia Militar, o rapaz foi encontrado amarrado, amordaçado e com sinais de abuso sexual. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (21), por volta de 02h30 na rua das Mangueiras, na comunidade Vitória Régia, do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Durante a madrugada, os moradores ouviram tiros e gemidos vindos da rua. Assustados, ligaram para a polícia e relataram o ocorrido. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram deslocados até o local do crime. Ao chegarem, localizaram o jovem ferido ainda com vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas devido aos ferimentos a vítima não resistiu.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local onde o corpo foi encontrado, para iniciar as investigações.