Duas semanas após sair da cadeia, homem é assassinado em Manaus

Manaus- Duas semanas após sair da penitenciária, Alexandre Lima Pontes, de 31 anos, foi baleado e morto com oito tiros. Segundo informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato ocorreu durante a madrugada de sábado (21), por volta de 01h30 no Beco Brasil com a Rua Santa Isabel, bairro Compensa 1, Zona Oeste da cidade.

Durante a madrugada, a polícia recebeu uma denúncia anônima que informava sobre o homem atingido com vários tiros no beco. Ao tomarem conhecimento do fato, uma equipe da polícia foi deslocada até o local informado e foi confirmado que era Alexandre.

Segundo um familiar, que preferiu não se identificar, a vítima era usuário de drogas. “A família tentou ajudar de todas as formas, mas não conseguiu tirá-lo das drogas. Para manter o vício, ele cometia diversos crimes. Nesses últimos tempos, depois dele cometer esses crimes, havia sido jurado de morte. O que falam foi que dois caras em uma moto assassinaram ele. Na mão dele ainda foi encontrado porções de drogas”, explicou

O familiar ainda desabafa mais sobre o caso. “Ele naturalmente não era uma pessoa agressiva, mas por conta das drogas chegou até a chutar a porta de alguns familiares para pedir dinheiro e comida. Eventualmente era preso e quando saía cometia novos crimes. A situação já estava incontrolável. O que a droga pode fazer na vida da pessoa é terrível, a pessoa não deve nem experimentar. Infelizmente esse foi o resultado”.

Conforme informações de um morador de 46 anos, que preferiu não se identificar, com medo de represálias, dois homens armados atiraram contra a vítima. “Foi dois caras que o mataram. Eles passaram aqui na rua e começaram a perseguir esse cara que morreu. A gente viu que o rapaz ainda tentou correr, mas atiraram contra ele. Os caras mataram e fugiram. É complicado essa situação, o futuro para essa vida de crime é prisão ou cadeia”, disse.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local durante a madrugada, colheu as informações e deve investigar o caso. O homem foi atingido com diversos tiros na costa e cabeça. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para os procedimentos legais.