Vídeo: presidente do Sinpol é preso suspeito de agredir uma mulher

Manaus- Jaime Lotes dos Santos Filho, presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol) foi preso na manhã deste sábado (21), suspeito de agredir uma mulher, segurança em uma casa de festa, localizada na avenida Guilherme Paraense, Bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo informações dos seguranças da casa de festa, Jaime estava bastante nervoso e agredia uma mulher, os seguranças tentaram intervir na situação, mas o homem acabou agredindo fisicamente seguranças.



Devido ao fato, policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram informados pelo gerente de segurança da casa, Cesar Luiz Diaz, de que Jaime estaria agredindo uma mulher no interior do estabelecimento Os policiais ainda tentaram convencer o homem a se retirar, mas não deu ouvidos e agrediu também os policiais. Com isso, foi solicitado reforço para tentar conter o suspeito.

O homem foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por desacato, ameaça e desordem.



Em um vídeo divulgado nas mídias sociais, Jaime aparece bastante irritado e aparentemente bêbado. Dentro da delegacia, Jaime continuou gritando e tentando intimidar os policiais mesmo algemado.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP – AM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para saber se Jaime sofrerá alguma penalidade sobre a conduta na casa de show e na unidade policial e responderam por meio de assessoria que a Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas vai abrir procedimento para apurar a conduta do servidor.