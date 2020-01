Polícia Civil prende dupla por desviar mais de R$ 100 mil

Janaína Alves Rodrigues, 26, e Fabiano Nascimento de Moraes, 36 | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) cumpriram, na tarde de sexta-feira (20), por volta das 15h, mandado de prisão por furto qualificado e receptação em nome de Fabiano Nascimento de Moraes, 36, e Janaína Alves Rodrigues, 26. A dupla estava sendo investigada desde o inicio deste mês por desviar mais de R$ 100 mil em matéria-prima de uma empresa multinacional situada no Polo Industrial de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFD, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em empresas situadas no Distrito Industrial por estarem envolvidas, supostamente, no desvio de materiais plásticos da multinacional.

Segundo Goes, durante os trabalhos investigativos, foi constatado que Fabiano atuava como chefe do almoxarifado da empresa e tinha a ajuda de Janaína, que trabalhava como assistente administrativa e era responsável pela portaria da empresa, para realizar o desvio e repassar o material furtado para outras empresas.

“Identificamos, até o momento, que quatro empresas receberam a matéria-prima furtada pelos infratores presos. Durante as diligências, foi efetuada a prisão de Fabiano no conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Em continuidade aos trabalhos, logramos êxito na prisão de Janaína na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital”, relatou o titular da DERFD.

Procedimentos

Fabiano e Janaína foram indiciados por furto qualificado, receptação e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DERFD, eles serão levados para audiência de custódia, no fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Com informações da assessoria*