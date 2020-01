Corpo decapitado e com mãos atadas é achado no ramal do Brasileirinho

Esta placa estava ao lado do cadáver | Foto: Divulgação

Manaus - Corpo de um homem identificado como Adriel da Silva Piedade, de 22 anos, foi encontrado decapitado na manhã Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. O homem estava com as mãos e pés amarrados, a cabeça estava enrolada com fita adesiva e ao lado do corpo tinha uma placa indicando que o morto seria um soldado da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Moradores locais encontraram o corpo do jovem e ligaram para Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), que acionaram os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para irem até o local a averiguar a situação.

A cabeça estava enrolada com fita durex | Foto: Divulgação

Ao chegarem na localidade os oficiais contataram o crime e chamaram a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para colher informações que ajudarão a solucionar o caso.



Técnicos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia do crime e concluíram que haviam vários cortes na vítima.

Depois o corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de necropsia.

Até a publicação desta matéria nenhum suspeito foi identificado ou preso.