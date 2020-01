Três corpos degolados são achados na Comunidade São Sebastião no KM153

As vítimas são conhecidas na comunidade | Foto: Divulgação

Manaus – Corpos de três homens foram encontrados degolados na manhã deste sábado (21). Os cadáveres foram achados por moradores por volta das 11h na Comunidade São Sebastião, no quilômetro 153, da BR 174 que acionaram os policiais da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (distante a 106 quilômetros da capital). Os corpos estavam com vários cortes.

As vítimas foram identificadas como Gabriel Vasconcelos de Moraes, de 18 anos; Pedrinho Cândido da Silva, 28; Marcos Alexandre Bezerra Barbosa, de 39 anos.

Os três homens estavam amarrados com a mãos nas costas, com cortes no pescoço e na cabeça. Um deles estava com as calças parcialmente abaixadas e o pênis pra fora.



De acordo com o delegado, Valdnei Silva, titular da 37ª, pelas características como as vítimas estão lesionadas, a suspeita é de uma execução com arma branca. “Os jovens são pessoas conhecidas na comunidade, mas com a apuração que realizaremos no decorrer dos dias, iremos investigar e descobrir os responsáveis pelo crime”, contou.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para realizar exame de necropsia.

Até às 16h30 deste sábado nenhum suspeito foi identificado.