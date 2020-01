Trio é preso por tráfico de drogas em Parintins

Os três homens já têm passagem pela polícia | Foto: Divulgação

Parintins - Neste sábado (21) por volta das 12h20, policiais militares da Força Tática do 11°Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam Ariel Maciel Braga, 20, Alcemir Batista de Oliveira, 22, e Wislen Nascimento Viana,18, por tráfico de drogas. O fato ocorreu na invasão do bairro Pascoal Alagio, Zona Oeste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Os policiais da Força Tática realizavam o patrulhamento ostensivo, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Em ato contínuo, a guarnição realizou a abordagem nos suspeitos e durante a busca pessoal, foram encontradas 43 trouxinhas de substância entorpecente, supostamente maconha tipo Skank, além de um celular Samsung de cor branca.

Os acusados já possuem passagem pela polícia, pelos crimes de roubo, roubo majorado, receptação e lesão corporal. Após a abordagem policial, os três foram conduzidos e apresentados na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades física preservadas, junto com o material ilícito para a realização dos procedimentos cabíveis.