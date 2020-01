Irmãos matam 'Zeca Urubu' por vingança no Colônia Terra Nova

Manaus - Dielton Souza da Costa, conhecido como "Zeca Urubu", de 29 anos, foi morto com mais de 17 facadas na região do peito e nas laterais da cabeça. Conforme a polícia, o fato ocorreu na madrugada deste domingo (22), por volta 3h na avenida Chico Mendes, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da Capital. O motivo do crime teria sido por vingança.

Segundo informações de testemunhas, horas antes ao ocorrido, a vítima estava bebendo em um bar nas proximidades. Quando souberam por meio de uma testemunha que Dielton havia sido assassinado por um homem que estava bebendo, no qual o principal suspeito era Patrick da Silva Pinheiro, de 29 anos.



Os policiais abordaram Patrick e foi constatado que havia um mandado de prisão em seu nome. Patrick era monitorado por tornozeleira eletrônica. Em depoimento à polícia, o criminoso confessou que na mesma semana havido sido espancado por Dielton a ponto de desmaiar. Na noite de sábado (21), por volta de 23h, Patrick ligou para seu irmão Lucas Silva Pinheiro, de 18 anos e juntos planejaram a vingança.

Local onde a vítima estava bebendo | Foto: Kennedson Paz

Patrick e Lucas ficaram aguardando a vítima sair do bar e o seguiram pela avenida em uma motocicleta. Em seguida abordaram Dielton e o suspeito desferiu diversos golpes de faca contra a vítima.



De acordo com uma testemunha que preferiu não se identificar, Dailton gostava de implicar com as pessoas quando estava bêbado. “Quando ele estava bem, era gente boa, mas quando bebia era muito ‘gaiato’, o pessoal não gostava muito disso. Também era usuário de drogas”.

Crimes recentes no bairro

Lauro Pereira da Silva, de 38 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (12). O fato aconteceu na avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi abordada por uma dupla em uma motocicleta. Os atiradores chegaram na borracharia e dispararam diversas vezes contra ele.